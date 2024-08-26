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«Лето продолжается!»: москвичам рассказали о погоде в первые дни сентября

Синоптик Позднякова: очень теплая погода ожидается в Москве в начале сентября

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В первые дни сентября в Москве ожидается очень теплая и сухая погода. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Дневная температура будет около +25°C…+27°C. Лето продолжается!» — сказала эксперт.

По ее словам, погода в столице будет комфортной и в течение этой недели, регион будет находиться в теплой части антициклона. Этому будут способствовать два антициклона, уточнила Позднякова. В начале недели южный, ближе к выходным — скандинавский. Последний сделает воздух более прохладным, отметила синоптик. Так, в пятницу и субботу, 30 и 31 августа, температура воздуха составит +27°C…+28°C, погода будет солнечной, осадки не ожидаются.

Пресс-служба столичного главка МЧС до этого сообщала, что днем 26 августа температура воздуха в Москве может подняться до +30°C. В связи с жаркой погодой в ведомстве порекомендовали жителям и гостям столицы быть осторожными и внимательными. Им также посоветовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее москвичам рассказали о погоде в День знаний.

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