Аэропорт Саратова продолжил работу в штатном режиме после атаки БПЛА на регион

Ограничения на работу международного аэропорта «Гагарин» в Саратове сняты, на вылет задержан один рейс — авиакомпании «Россия» FV-6490 в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ограничения были введены в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на регион.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме на прием и отправку самолетов.

26 августа Бусаргин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома.

Позднее чиновник уточнил, что обломки БПЛА врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек. Также повреждения получили четыре частных дома.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.