В Киеве произошли два взрыва в районе аэропорта Жуляны

В Киеве на Украине в районе аэропорта Жуляны произошли два мощных взрыва. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

«Два мощных взрыва со стороны аэропорта Жуляны, на несколько секунд пропадал свет в квартирах», — сказали они.

Также сообщается о взрывах и в других регионах Украины. Отмечается, что в некоторых районах Одессы и Киева пропала электроэнергия.

26 августа министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата в регионе.

Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации.

Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, имеются пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.