В районе Феодосии в Крыму удалось ликвидировать открытые очаги горения

Глава администрации города Игорь Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, что открытых очагов горения в горно-лесной местности под Феодосией фактически не осталось.

По словам Ткаченко, ситуация на утро 26 августа в районе Феодосии контролируемая.

«Открытых очагов горения фактически нет. Есть отдельные места, где из-за сильного ветра все-таки угли раздуваются, но сотрудники МЧС в оперативные сроки с задачей справляются. Работает авиация МЧС, продолжается заливка площадей, чтобы была полная ликвидация тления», — поделился чиновник.

Он добавил, что в тушении лесного пожара участвует авиация, специалисты МЧС продолжают заливать площади, чтобы полностью ликвидировать тление.

До этого сотрудники экстренных служб спасли ежа, пострадавшего в результате природного пожара в Республике Крым.

В воскресенье, 9 июня, в городе Феодосии загорелась сухая растительность на площади пять тысяч квадратных метров. К тушению огня были привлечены 56 специалистов и 12 единиц техники, но работа осложнялась сильным ветром и болотистой местностью.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.