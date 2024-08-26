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До плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник

Гидрометцентр: небольшая облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В понедельник в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков, с температурой до 29 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура в столице температура воздуха будет варьироваться от 27 до 29 градусов. Ночью на вторник она может снизиться до 14-16 градусов выше нуля.

Ветер будет переменным со скоростью 2-7 м/с, а атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет находиться в диапазоне от 25 до 30 градусов. Ночью на вторник термометры могут показать до 11 градусов выше нуля.

Также в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана до 09:00 мск 26 августа.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что интенсивные осадки синоптики прогнозируют в Северо-Кавказском, Сибирском и Южном федеральных округах в начале текущей недели. По словам специалиста, причиной ливней станет «прохождение фронтальных разделов». Дожди пройдут в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, в Хакасии и Алтайском крае, Туве и под Красноярском. Там ожидается град и ветер до 
22 м/с.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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