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Названо число арестованных в Лондоне в первый день карибского карнавала

Полиция Лондона арестовала 90 человек в первый день карибского карнавала

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Stefan Wermuth/Reuters

Полиция британской столицы сообщила, что арестовала 90 человек в Ноттинг-Хилле в первый день карибского карнавала. Такие данные правоохранители привели в соцсети X.

В заявлении уточнили, что 15 полицейских пострадали, но их ранения несерьезные. Карнавал проходит в Лондоне в воскресенье и понедельник.

«Девяносто человек были арестованы на данный момент», — отметили в заявлении полиции.

В 18 случаях у задержанных нашли опасное оружие, 10 человек напали на сотрудников чрезвычайных служб. Кроме того, зафиксированы три случая ножевых ранений. Так 32-летнюю женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Карибский карнавал проходит в столице Британии с 1966 года. Первоначально он мыслился как объединяющая сила многонациональной общины города. Два года назад в Лондонском Ноттинг-Хилле закрыли щитами витрины магазинов перед карнавалом. На время двухдневного карнавала увеличивают число полицейских и устанавливают металлодетекторы для предотвращения нападений с холодным оружием.

Ранее немецкий корвет прибыл в Лондон под звуки марша из «Звездных войн».

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