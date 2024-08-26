Жителю Магадана вынесли приговор за призывы к насилию в отношении русских

Суд в Магадане признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремизму и приговорил его к тюремному заключению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

«Пресечена противоправная деятельность жителя региона», — отметили в ведомстве, уточнив, что магаданец разместил в сети публичные призывы к насилию в отношении людей русской национальности.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд запретил фигуранту заниматься администрированием интернет-сайтов и созданием аккаунтов в сети в течение пяти лет. Приговор суда вступил в законную силу.

До этого 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор гражданину Узбекистана, который занимался экстремистской деятельностью. По версии следствия, мужчина изготовил листовки и оставлял их в помещениях общего пользования.

Ранее в Москве задержали экстремистов, которые планировали преступления против силовиков.