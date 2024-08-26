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Суд установил потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту

Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признаны МО РФ и компании

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признали Минобороны России, две компании и граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Пятью потерпевшими, а также их представителями <…> к 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда», — уточнили в сообщении.

В числе потерпевших оказались ООО «Профит Рейл» и ООО «Урал Логистика». Суммы исковых требований в документах не уточняются.

До этого стало известно, что суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела в Ульяновске площадью 63 квадратных метра. Также под арест попал земельный участок, два нежилых помещения и трейлер его подельника.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролета. Железнодорожное движение восстановили только к вечеру, а автомобильное сообщение начали восстанавливать по одной, затем по двум полосам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова связала угрозы уничтожения Крымского моста с выборами в США.

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