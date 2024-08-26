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Мошенники начали воровать данные через школьные чаты

«Известия»: мошенники стали воровать данные через школьные чаты

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Александр Кряжев/РИА Новости

Перед 1 сентября в Сети начало стремительно расти число фишинговых сайтов, целью которых стали участники школьных чатов в популярных мессенджерах. Об этом сообщили в Координационном центре доменов .RU/.РФ, пишут «Известия».

Как рассказал источник, мошенники стали создавать групповые чаты от имени директоров школ или учителей и начинают собирать деньги якобы на нужды класса. За два последних месяца лета заблокировано уже более 400 таких ресурсов.

Такие схемы стали чаще использовать накануне Дня знаний. После перехода по ссылкам из таких писем мошенники крадут данные, которые жертва вводит в предложенной форме, либо устанавливают вредоносное ПО.

Недавно в Перми мошенники обокрали 62-летнего директора одной из городских школ на миллионы рублей. Неизвестный от лица руководства связался с женщиной в мессенджере и сообщил, что ею якобы интересуются сотрудники ФСБ.

Директор последовала инструкциям мошенника и отправила преступникам 2,2 млн рублей.

Ранее пенсионерка из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам 17,7 млн рублей.

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