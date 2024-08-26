Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители двух СНТ под Феодосией эвакуируются из-за пожара

Под Феодосией эвакуируют людей из двух дачных поселков из-за лесного пожара

close
100%
Elena Mayorova/Global Look Press

Пожар сухой растительности в горно-лесной местности Тепе-Оба в Крыму привел к эвакуации жителей садоводческих товариществ «Рассвет» и «Волна». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время для временного размещения эвакуированных открыты два пункта в Коктебеле. Площадь пожара уже достигла 45 гектаров. Для ликвидации последствий возгорания задействовано более 280 специалистов и 83 единицы техники.

«Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды», – добавили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в СНТ «Рассвет» планируется эвакуация около 100 человек, часть из которых уже была вывезена на автобусах. Он также призвал граждан полагаться только на официальные источники информации и избегать слухов.

Накануне авиация МЧС России успешно сбила верховой пожар в Крыму у подножья горы Агармыш. Огонь охватил 4 га лесной подстилки и перешел в верховой пожар. Вертолетом Ми-8 МЧС было сброшено около 50 тонн воды.

Ранее в Анапе произошел крупный лесной пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами