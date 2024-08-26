Жители двух СНТ под Феодосией эвакуируются из-за пожара

Пожар сухой растительности в горно-лесной местности Тепе-Оба в Крыму привел к эвакуации жителей садоводческих товариществ «Рассвет» и «Волна». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время для временного размещения эвакуированных открыты два пункта в Коктебеле. Площадь пожара уже достигла 45 гектаров. Для ликвидации последствий возгорания задействовано более 280 специалистов и 83 единицы техники.

«Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды», – добавили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в СНТ «Рассвет» планируется эвакуация около 100 человек, часть из которых уже была вывезена на автобусах. Он также призвал граждан полагаться только на официальные источники информации и избегать слухов.

Накануне авиация МЧС России успешно сбила верховой пожар в Крыму у подножья горы Агармыш. Огонь охватил 4 га лесной подстилки и перешел в верховой пожар. Вертолетом Ми-8 МЧС было сброшено около 50 тонн воды.

Ранее в Анапе произошел крупный лесной пожар.