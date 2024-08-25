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В горно-лесной местности Крыма разгорелся крупный пожар

МЧС: площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму составила 15 га

В горно-лесной местности Тепе-Оба в Крыму разгорелся крупный пожар, площадь которого составила 15 га. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для безопасности жителей прилегающих населенных пунктов сотрудниками министерства была организована эвакуация. На текущий момент спасатели вывозят в безопасные места проживающих в СНТ «Рассвет» и «Волна» людей. Для них развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об эвакуации людей из поселка Орджоникидзе, причиной которой стал пожар на горно-лесной местности. По его словам, часть жителей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно.

Ранее в Крыму авиация МЧС сбила пожар у подножия горы Агармыш.

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