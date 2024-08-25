Около 100 человек эвакуируют в Крыму из-за пожара

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об эвакуации людей из поселка Орджоникидзе, причиной стал пожар на горно-лесной местности. Он опубликовал в своем Telegram-канале соответствующий пост.

«В связи с пожаром на горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет», — написал чиновник.

По его словам, часть из них будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно.

Аксенов также заявил о риске распространения огня на территорию СНТ «Волна».

До этого авиация МЧС России успешно сбила верховой пожар в Крыму у подножья горы Агармыш. В министерстве сообщали, что пожар захватил 4 га лесной подстилки и перешел в верховой пожар. Вертолетом Ми-8 МЧС было сброшено около 50 тонн воды.

По данным ведомства, воду забирали из Старокрымского водохранилища. Начальник главного управления МЧС России по региону Аркадий Ожигин отмечал, что существовала угроза перехода пожара на ближайший населенный пункт, но угроза была ликвидирована.

Ранее сообщалось о крупном лесном пожаре в Карачаево-Черкессии.