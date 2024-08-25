Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Часть города Энергодар Запорожской области осталась без света из-за повреждения линии электропередачи за пределами населенного пункта. Об этом городская администрация сообщила в Telegram-канале.

«Уважаемые энергодарцы! Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен», — сказано в сообщении.

В администрации также заявили, что после устранения причины аварийного отключения будет возобновлена подача электроэнергии.

23 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, в результате чего получило повреждения водозаборное оборудование, часть города оставалась без воды.

По его словам, на месте происшествия работали оперативные службы, которые в кратчайшие сроки сумели ликвидировать очаги возгорания. Коммунальными службами последствия атаки были устранены, водоснабжение восстановили.

Город Энергодар находится на левом берегу Днепра в Запорожской области. На его территории построена Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ обстреляли район у подстанции «Луч» в Энергодаре.