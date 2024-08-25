В Анапе произошел крупный лесной пожар

В районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе произошел лесной пожар, чья площадь составила 2,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В ликвидации огня в районе Кипарисового озера задействовано 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю, привлечено 16 единиц техники», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что на текущий момент возгорание локализовано. Горит лесная подстилка. При этом болотные кипарисы в результате произошедшего не пострадали, подчеркнули в оперштабе.

23 августа в МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай в Гоначхирском ущелье. По данным ведомства, огонь охватил 15 гектаров. Пожарные не допустили распространения пламени в направлении населенного пункта.

24 августа сотрудники МЧС локализовали лесной пожар в Гоначхирском ущелье. За время ликвидации возгорания вертолет Ка-32 сбросил в общей сложности 195 тонн воды.

Ранее в национальном парке «Крымский» произошел пожар.