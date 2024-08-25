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Под Воронежем прекратилась детонация взрывоопасных объектов

Губернатор Гусев: детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены

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Детонация взрывоопасных объектов в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожары потушили после атаки беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы», — добавил он.

В ночь на 24 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Острогожском районе ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки беспилотников. Детонация взрывоопасных объектов продолжалась более суток.

До этого в небе над Воронежской областью сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гусева, из-за удара со стороны украинских войск пострадали два мирных жителя. Въезд в эвакуированные из-за атаки населенные пункты по-прежнему запрещен.

Ранее около Курской АЭС сбили украинский беспилотник.

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