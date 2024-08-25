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Стали известны подробности о пропавшей подруге Дурова

SHOT: пропавшая подруга Дурова была в Казахстане и Киргизии в те даты, что и он

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julivavilova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юлия Вавилова, которая, предположительно, была с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым во время ареста во Франции, переехала в ОАЭ около двух лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, до этого 24-летняя девушка жила в Москве, в районе Чертаново. Ее мать является предпринимателем. Ранее она владела магазином детской одежды. Вавилова неоднократно снималась в фотосессиях с вещами, которые ее мать продавала. В 2022 году она переехала в Дубай, откуда вела свои социальные сети на английском языке.

В последние несколько месяцев она посетила Казахстан и Киргизию. Девушка была в этих странах в те же даты, что и основатель Telegram. Однако в ее соцсетях он не был замечен.

25 августа Telegram-канал Mash сообщил, что при задержании с Дуровым была девушка. Предположительно, это была криптокоуч Юлия Вавилова, которая сопровождала Дурова на протяжении всей его недавней поездки — начиная с Казахстана, и до Азербайджана. Девушка перестала публиковать в соцсетях после того, как его задержали.

24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы. Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».

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