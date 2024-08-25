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Москвич, выбросивший жену и ребенка из окна, впал в кому

РЕН ТВ: москвич, выбросивший супругу и ребенка из окна 16-го этажа, в коме

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В Москве мужчина, подозреваемый в нанесении серьезных травм жене и ребенку, впал в кому. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Специалисты оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Информацию о том, что россиянин находится под присмотром врачей, подтвердили в прокуратуре региона.

Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как утром выкинул в окно собственную супругу и младенца, после чего стал выбрасывать вещи из квартиры.

Пострадавших спасти не удалось. Мотивы подозреваемого неизвестны.

Известно, что некоторое время мужчина не впускал в жилье правоохранителей, но вскоре им удалось попасть внутрь. Россиянина госпитализировали из помещения, он находится в токсикологии.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые мероприятия.

Ранее в Орле ребенок выжил после падения из окна.

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