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Политолог назвал самое большое преступление Дурова

Политолог Саймонс: Дуров отказался прогибаться под власти западных стран

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Global Look Press

Самым большим преступлением задержанного во Франции Павла Дурова стал «отказ прогибаться под власти западных стран». Такое мнение выразил в беседе с RT независимый политолог из Швеции Грег Саймонс.

Он заявил, что основатель Telegram отличился и не стал «прогибаться под власти западных стран», как это сделали Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) или Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По его мнению, желание подчинить мессенджер может быть связано с неудачами США и стран НАТО на Украине.

24 августа в аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы. Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. В Госдуме считают, что США причастны к его аресту.

Ранее в Брюсселе оценили законность задержания Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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