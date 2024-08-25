В Подмосковье на нескольких дорогах отремонтировали дорожные знаки

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На 16 региональных дорогах в Подмосковье отремонтировали дорожные знаки, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специалисты отремонтировали выцветшие и поврежденные знаки, а также восстановили отсутствующие знаки.

Работы провели в Жуковском, Королеве, Лобне и других городских округах.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты уделяют особое внимание элементам безопасности дорожного движения: освещению, ограждениям, знакам и светофорам и светофоров.