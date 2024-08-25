ООН обратилась к Израилю и «Хезболле»

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) и офис специального координатора ООН по Ливану призвали шиитское движение «Хезболла» и Израиль воздержаться от эскалации конфликта. Заявление опубликовано на сайте ВСООНЛ.

«Офис специального координатора ООН по Ливану и ВСООНЛ призывают всех прекратить огонь и воздержаться от дальнейшей эскалации», — говорится в заявлении.

ВСООНЛ опубликовало документ заявления на фоне вызывающих беспокойство событий вдоль голубой линии — границы между Ливаном и Израилем по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН.

В организации подчеркнули, что все структуры ООН продолжат контакты со всеми сторонами для снижения напряженности в регионе.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября прошлого года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из реактивных систем залпового огня между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Ранее «Хезболла» планировала атаковать аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.