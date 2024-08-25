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В Крыму женщину с ребенком на сапборде унесло далеко от берега

В Евпатории спасли женщину с ребенком на сапборде

В Крыму сотрудники МЧС помогли добраться до берега женщине и ребенку на сапборде. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Евпатории. Женщина с девочкой отправились на прогулку, но не смогли справиться с ветром и волнами, их отнесло от набережной. В этот момент их заметили спасатели, патрулировавшие акваторию.

«Сотрудники ГИМС МЧС России оказали помощь и на катере доставили их на берег», – поделились в ведомстве.

Женщине и ребенку помощь врачей не понадобилась.

В МЧС напомнили о том, что, используя сапборд, нужно использовать спасательный жилет, учитывать погодные условия и проверять доску перед выходом в воду.

До этого на Кубани туристы отправились на прогулку на катамаране, но не смогли с ним справиться. Это привело к тому, что отдыхающие оказались далеко от берега. В какой-то момент средство передвижения стало наполняться водой и ушло на дно. К этому моменту россиян смогли спасти.

Ранее в Бурятии очевидцы спасли ребенка, который упал в водопад.

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