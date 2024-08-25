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Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Губернатор Смирнов: над Курской областью уничтожили ракету ВСУ и беспилотник

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Inna Varenytsia/REUTERS

В небе над Курской областью уничтожили ракету ВСУ и беспилотник самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он поблагодарил операторов российских систем противовоздушной обороны и защитников границы за работу.

Утром 24 августа над Курской областью сбили четыре украинские ракеты.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение украинских вооруженных формирований в Курскую область стало попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ с ракетным вооружением.

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Атаки на Курскую область
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