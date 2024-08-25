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Маск допустил возможность введения санкций против X на фоне задержания Дурова

Маск не исключил, что X подвергнется санкциям после задержания Дурова во Франции

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Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск не исключил, что после задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова западные страны могут принять меры и против социальной сети X. Бизнесмен одобрительно отреагировал на пост с соответствующим содержанием, появившийся в аккаунте бывшего кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами.

«Telegram сегодня, завтра это будет X», — написал политик.

При этом в комментариях к сообщению Маск оставил эмодзи в виде дважды подчеркнутого числа 100, окрашенного в красный. Пользователи социальных сетей нередко используют данное изображение, чтобы продемонстрировать 100-процентное согласие с тем или иным высказыванием.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. Это произошло, когда бизнесмен выходил из частного самолета. Предприниматель прилетел во Францию из Азербайджана и планировал провести в республике как минимум один день.

По информации телеканала TF1, главная претензия к основателю Telegram заключается в шифровании сообщений в этом мессенджере. Из-за этого Дурова могут обвинить в терроризме, мошенничестве и иных правонарушениях. В таком случае ему будет грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее Маск поддержал пользователей социальных сетей, призывающих освободить Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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