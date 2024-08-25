Юрист заявила, что Дурова задержали по инициативе США

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали по инициативе США, которые хотели получить доступ к социальной сети. Об этом в беседе с RT заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Безусловно, они уже давно охотились за основателем Telegram», — сказала юрист.

По словам Ярмуш, причиной интереса США к задержанию стал отказ Дурова в предоставлении доступа к аккаунтам пользователей, которые подозревались в совершении преступлений. Адвокат отметила, что по этой причине Штатам нужно было либо задержать предпринимателя, либо «полностью разрушить Telegram».

24 августа Дурова арестовали во Франции. Бизнесмена задержали, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Предпринимателю могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа посольство РФ в Париже потребовало от французских властей разъяснения о причинах задержания основателя Telegram, но французские власти пока уклоняются от сотрудничества.

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