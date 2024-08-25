Папа Римский оценил запрет УПЦ

Папа Римский Франциск в ответ на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) выразил опасение за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думая о недавно принятых на Украине законах, у меня возникает страх за свободу тех, кто молится. Кто молится по-настоящему, всегда молится за всех. Зло не совершается из-за молитвы», — заявил понтифик.

Франциск подчеркнул, что когда кто-то совершает зло против своего народа, он будет виновен в этом. Во время своей воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане папа Римский посоветовал давать возможность молиться тем, кто хочет молиться в том месте, которое считает своей церковью. Понтифик призвал не упразднять напрямую или косвенно никакую христианскую церковь.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит запретить в стране все церкви, связанные с Московским патриархатом. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией.

Несмотря на то, что УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с Русской православной церковью, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал сатанизмом запрет УПЦ.