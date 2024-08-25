У посольства Франции в Москве появились самолетики в поддержку Дурова

В Москве у посольства Франции люди оставляют белые бумажные самолетики в поддержку задержанного в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по периметру французского дипломатического представительства на Большой Якиманке размещены сотни сделанных из бумаги самолетиков, которые повторяют логотип мессенджера. Отмечается, что некоторые граждане приносят транспаранты с призывом на французском языке «свободу Павлу Дурову!».

До этого стало известно, что юноша провел одиночный пикет в поддержку Дурова у посольства Франции в Москве. По его словам, он решил проявить солидарность, придя с картонным плакатом, на котором по-французски написано «Свобода, равенство, братство». Подчеркивается, что его не задержали. Заместитель председателя «Новых людей» Александр Даванков также рассказал, что партия провела акцию у посольства в поддержку Дурова.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Баку. Предпринимателя взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из самолета. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».