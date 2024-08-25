Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына

Отец Павла Дурова заявил, что случайно узнал о задержании сына во Франции

close
100%
durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отец предпринимателя и основателя соцсети Telegram Павла Дурова — Валерий — заявил, что узнал о задержании сына недавно и совершенно случайно. Его слова приводит газета «Известия».

«Случайно узнал недавно», — заявил он.

Дуров-старший подчеркнул, что не обладает подробной информацией о произошедшем.

Дурова арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже, сотрудники жандармерии воздушного транспорта задержали бизнесмена на выходе из частного самолета около 20.00 (21.00 мск) в субботу, 24 августа.

Как стало известно, предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во Франции был выдан ордер на его арест из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными органами. Это сделало Дурова «пособником в наркоторговле, педофилии и мошенничестве». У бизнесмена есть французское гражданство, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее адвокат сообщил, когда могут выпустить Дурова.

Все новости на тему:
Арест Павла Дурова во Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами