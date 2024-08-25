Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына

Отец предпринимателя и основателя соцсети Telegram Павла Дурова — Валерий — заявил, что узнал о задержании сына недавно и совершенно случайно. Его слова приводит газета «Известия».

«Случайно узнал недавно», — заявил он.

Дуров-старший подчеркнул, что не обладает подробной информацией о произошедшем.

Дурова арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже, сотрудники жандармерии воздушного транспорта задержали бизнесмена на выходе из частного самолета около 20.00 (21.00 мск) в субботу, 24 августа.

Как стало известно, предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во Франции был выдан ордер на его арест из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными органами. Это сделало Дурова «пособником в наркоторговле, педофилии и мошенничестве». У бизнесмена есть французское гражданство, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее адвокат сообщил, когда могут выпустить Дурова.