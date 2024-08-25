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«Саранский маньяк» изнасиловал несовершеннолетнюю после участия в СВО

Осторожно, новости: саранский маньяк вернулся с СВО и изнасиловал девушку

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Depositphotos

«Саранский маньяк» после СВО получил срок 10 лет за изнасилование девушки. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным источника, 36-летний Яков Парамонов подкараулил 17-летнюю пострадавшую за гаражами и надругался над ней. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, во время судебно-психиатрической экспертизы россиянина признали вменяемым.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы.

Парамонов до этого нередко обращал на себя внимание правоохранительных органов и до того, как получить прозвище «саранский маньяк», он был судим семь раз. В 2017 году он начал грабить женщин, одну из пострадавших он изнасиловал.

После этого правоохранителям удалось поймать преступника, его приговорили к семи годам лишения свободы.

В 2022 году он отправился в зону СВО. Спустя некоторое время он лишился ноги и вернулся в Саранск, где изнасиловал несовершеннолетнюю.

Ранее в Ростове-на-Дону участник СВО решил заступиться за пару и был избит.

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