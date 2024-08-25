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Стало известно о ранении журналистов Reuters в Краматорске

Reuters сообщило о ранении своих журналистов в Краматорске

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Thomas Peter/Reuters

Агентство Reuters сообщило, что его журналисты пострадали во время обстрела в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республике.

Как говорится в заявлении, это произошло во время «предполагаемого ракетного удара» в субботу, 24 августа.

«Один из наших коллег пропал без вести, а два других доставлены в больницу для оказания помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что связь с другими тремя журналистами установлена.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переход села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) под контроль РФ откроет российским военным путь в Краматорск. Взятие под контроль данного села позволит ВС РФ высвобождать войска и осуществлять мероприятия по борьбе за другие административные территории в ДНР, объяснил Матвийчук. Вечером 19 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные взяли под контроль поселок Нью-Йорк в Донбассе.

Ранее Зеленский отреагировал на потерю ВСУ населенного пункта Нью-Йорк в ДНР.

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