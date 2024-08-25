Пенсионерка из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам 17,7 млн рублей

Московская пенсионерка лишилась всех накоплений и квартиры, полгода общаясь с телефонными мошенниками. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Мошенники связались с московской пенсионеркой в октябре 2023 года, аферисты сообщили, что неизвестные злоумышленники якобы пытаются завладеть ее счетами и квартирой на Ленинском проспекте. Когда напуганная женщина сказала, что не подписывала никаких документов, аферист сообщил, что есть шанс защитить квартиру и сбережения, а также поймать злоумышленников.

Для этого пенсионерку убедили в том, что недвижимость необходимо продать, а вырученные средства вместе со всеми накоплениями перевести на «безопасные» счета. Звонивший под угрозой уголовной ответственности запретил пенсионерке рассказывать о разговоре и операции по поимке мошенников. Женщина последовала настойчивой рекомендации мошенников, в общей сложности она успела перевести преступникам 17,7 млн рублей.

Ранее красноярская предпринимательница вложила в фальшивую биржу 8,8 млн рублей.