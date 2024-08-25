Первый энергоблок Ростовской АЭС вновь подключили к энергоснабжению

Первый энергоблок Ростовской АЭС (атомной электростанции) вновь подключили к энергоснабжению. Об этом сообщили в концерне «Росэнергоатом».

«Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине в 17:40 мск 24 августа 2024 года», — сообщили в концерне.

Подчеркивается, что блок несет «номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком», радиационный фон на станции в норме и сама она функционирует без нарушений условий безопасности.

Второй блок станции находится на плановом ремонте, первый, третий и четвертый блоки станции работают в штатном режиме.

Вечером 23 августа на Ростовской АЭС отключили первый энергоблок из-за дефекта в турбине. Отключение было произведено оперативным персоналом в 15:34 в связи с выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины.

Ранее сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах.