Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первый энергоблок Ростовской АЭС вновь подключили к энергоснабжению

«Росэнергоатом»: первый энергоблок Ростовской АЭС подключили к энергоснабжению

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Первый энергоблок Ростовской АЭС (атомной электростанции) вновь подключили к энергоснабжению. Об этом сообщили в концерне «Росэнергоатом».

«Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине в 17:40 мск 24 августа 2024 года», — сообщили в концерне.

Подчеркивается, что блок несет «номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком», радиационный фон на станции в норме и сама она функционирует без нарушений условий безопасности.

Второй блок станции находится на плановом ремонте, первый, третий и четвертый блоки станции работают в штатном режиме.

Вечером 23 августа на Ростовской АЭС отключили первый энергоблок из-за дефекта в турбине. Отключение было произведено оперативным персоналом в 15:34 в связи с выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины.

Ранее сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами