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В Белгородской области заявили о росте числа пострадавших при атаке на Ракитное

Гладков: количество раненных при обстреле Ракитного увеличилось до 13 человек

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Число пострадавших при обстреле поселка Ракитное в Белгородской области со стороны украинских войск выросло до 13 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что утром за медицинской помощью обратилась молодая девушка. Жительница региона пришла в Ракитянскую центральную районную больницу, но после осмотра врачи приняли решение отправить ее в городскую больницу №2 в Белгороде.

«Количество раненых увеличилось до 13 человек», — подчеркнул глава субъекта.

При этом Гладков обратил внимание, что в настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Как отметил губернатор, из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте были повреждены 12 частных жилых домов. Также урон получили семь автомобилей, два коммерческих объекта, линия электроснабжения (ЛЭП) и газопровод.

Поселок Ракитное подвергся обстрелу в ночь на 25 августа. Изначально глава Белгородской области сообщил о 12 раненых, девяти из которых понадобилась госпитализация. Состояние шести из них в настоящее время оценивается как тяжелое.

Гладков уточнил, что еще пять мирных жителей спасти не удалось.

Ранее в РФ возбудили уголовное дело по факту обстрела поселка Ракитное в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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