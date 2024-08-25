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Посольство России заявило об отсутствии взаимодействия Парижа по задержанию Дурова

Посольство России: Париж пока уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова

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Pavel Durov/Global Look Press

Посольство РФ в Париже потребовало от французских властей разъяснения о причинах задержания основателя Telegram Павла Дурова, но французские власти пока уклоняются от сотрудничества. Об этом заявили в пресс-службе посольства.

«Незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах (задержания Павла Дурова — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что среди прочего было озвучено требование обеспечить защиту прав предпринимателя и предоставить консульский доступ. Но несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по вопросу о задержании Дурова.

Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Сообщалось, что был выдан ордер на арест предпринимателя из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram, а также из-за отказа от сотрудничества с правоохранительными органами. Все это сделало Дурова «пособником в наркоторговле, педофилии и мошенничестве».

У бизнесмена есть французское гражданство, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Подробнее об аресте предпринимателя — в материале «Газета.Ru».

Ранее во Франции прокомментировали задержание Павла Дурова.

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