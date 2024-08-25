Адвокат сообщил, когда могут выпустить Дурова

Российский адвокат Александр Добровинский сообщил в своем Telegram-канале, что основателя соцсети Telegram Павла Дурова могут выпустить из-под ареста во Франции через двое суток.

Юрист считает, что сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним. Также он отметил, что у французов есть лишь подозрения насчет виновности Дурова. Если бы имелось решение суда, а Telegram на него не реагировал, тогда был бы еще шанс долго держать Дурова под стражей, обратил внимание адвокат.

24 августа Дурова арестовали во Франции. Бизнесмена встретили полицейские около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее сенатор Цеков заявил, что задержание Дурова показывает, что в Европе не соблюдается свобода слова.