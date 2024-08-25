В Херсонской области зафиксировали повреждение инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры, расположенный в подконтрольной украинским властям части Херсонской области, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава назначенной Киевом военной администрации региона Александр Прокудин.

По словам чиновника, на вверенной ему территории произошли взрывы. В результате они нанесли ущерб местному инфраструктурному объекту, а также заводу.

Где именно находятся поврежденные строения, Прокудин уточнять не стал.

Утром 25 августа украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах на территории Харьковской области. В тот момент в регионе действовал режим воздушной тревоги.

24 августа в административном центре Сумской области зафиксировали повреждение объектов инфраструктуры. Как рассказали в региональной администрации, строения получили урон из-за авиационного удара.

В тот же день глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурных объектов в Никопольском районе. Они подверглись артиллерийскому обстрелу и атакам с использованием дронов.

Ранее в Николаевской области была повреждена электрическая подстанция.