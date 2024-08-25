Медведев рассказал о давнем разговоре с Дуровым

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал задержание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова с тем, что он русский. Свое мнение политик выразил в Telegram-канале.

«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», – заявил он», — рассказал о разговоре с Дуровым Медведев.

При этом он отметил, что такая принципиальная позиция грозит бизнесмену проблемами в любой стране.

«Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без Родины. <..> Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный», — высказался Медведев.

При этом российский политик отметил, что основатель Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и владелец WhatsApp Марк Цукерберг активно сотрудничает с ФБР.

До этого депутат Олег Матвейчев заявил, что Павел Дуров заслужил свой арест.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.