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Москвич забаррикадировался в квартире и выкинул из окна 16-го этажа жену и младенца

SHOT: в Москве мужчина выкинул жену и ребенка из окна 16-го этажа

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Shutterstock

В Москве мужчина закрылся в квартире и сбросил с 16-го этажа женщину и младенца. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на Красноармейской улице. По данным источника, россиянин выбросил жену и маленького ребенка из окна 16-го этажа. После этого он стал скидывать вниз другие вещи из их квартиры.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Спасти пострадавших не удалось. Известно, что мужчина заперся в жилье и отказывается впускать сотрудников правоохранительных органов. На данный момент двор дома оцеплен.

Информация о причинах такого поведения отсутствует.

На ситуацию обратили внимание не только в МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Как сообщает Telegram-канал Baza, силовики готовятся к штурму квартиры.

До этого в Петербурге гражданин Узбекистана из-за ревности выбросил жену из окна квартиры на шестом этаже. После произошедшего женщина находилась в критическом состоянии, но смогла выжить.

Ранее в Находке семилетний ребенок проломил череп, выпав из окна.

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