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В Воронежской области рассказали о ликвидации последствий атаки дронов

Гусев: в Острогожском районе продолжается ликвидация последствий атаки дронов

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Inna Varenytsia/Reuters

Ликвидация последствий атаки украинских дронов на Острогожский район Воронежской области продолжается уже больше суток. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Он рассказал, что специалисты завершили активную фазу детонации упавших на землю взрывоопасных предметов. В настоящее время на месте ЧП работают группы разминирования.

«После них на ближайшую территорию смогут войти представители других служб и ведомств, в том числе комиссии по оценке нанесенного ущерба гражданским постройкам», — уточнил глава субъекта.

Гусев добавил, что въезд в эвакуированные из-за атаки населенные пункты по-прежнему запрещен. Более того, в некоторых из них все еще действует режим чрезвычайной ситуации.

Как отметил губернатор, свои дома временно покинули более 600 граждан. Для них организовали пункты временного размещения, но большинство людей решили остаться у родственников и знакомых.

В ночь на 24 августа в небе над Воронежской областью сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гусева, из-за удара со стороны украинских войск пострадали два мирных жителя. Речь идет о женщинах, состояние одной из которых врачи оценили как тяжелое.

Позже глава региона сообщил, что в Острогожском районе продолжается детонация взрывоопасных предметов. На этом фоне он призвал местных жителей сохранять спокойствие и выполнять требования профильных служб.

Ранее в Воронежской области из-за падения обломков сбитого дрона произошел пожар.

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