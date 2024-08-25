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Илон Маск призвал освободить Павла Дурова, арестованного во Франции

Илон Маск поддержал призывы пользователей соцсетей освободить Павла Дурова

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Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск поддержал пользователей социальных сетей, призывающих французские власти освободить основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Пост с соответствующим содержанием появился в аккаунте миллиардера на платформе X (бывший Twitter).

«#FreePavel», — написал бизнесмен.

Данная фраза переводится на русский язык как «освободите Павла».

24 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дурова в аэропорту Ле Бурже во Франции. Основателя Telegram взяли под стражу около 20:00 по местному времени (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета.

По информации телеканала LCI, впоследствии предпринимателя арестовали. Журналисты добавили, что он прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия французских властей к Дурову заключается в шифровке сообщений в Telegram. На этом фоне бизнесмену могут предъявить обвинения в терроризме, мошенничестве, отмывании денег и торговле запрещенными веществами. Если его признают виновным, основателю мессенджера будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Комментируя произошедшее, в министерстве иностранных дел РФ заявили о принятии всех необходимых мер для прояснения ситуации.

Ранее американский ведущий Такер Карлсон высказался об аресте Павла Дурова.

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