Стало известно о состоянии раненых при обстреле Ракитного в Белгородской области

Шесть пострадавших в результате обстрела Ракитянского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что всего ранения получили 12 мирных жителей. При этом девяти гражданам понадобилась госпитализация.

«Шесть человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в Детской областной больнице», — говорится в заявлении.

По словам Гладкова, сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние раненых. Власти Белгородской области, в свою очередь, постоянно поддерживают связь с российским министерством здравоохранения.

«В случае необходимости федеральные центры окажут всю необходимую помощь дополнительно или мы транспортируем наших раненых в московские клиники», — добавил губернатор.

Поселок Ракитное в Белгородской области подвергся атаке в ночь на 25 августа. Как рассказал Гладков, пятерых местных жителей спасти не удалось.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина.