Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии раненых при обстреле Ракитного в Белгородской области

Гладков: шесть пострадавших при обстреле Ракитного находятся в тяжелом состоянии

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Шесть пострадавших в результате обстрела Ракитянского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что всего ранения получили 12 мирных жителей. При этом девяти гражданам понадобилась госпитализация.

«Шесть человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в Детской областной больнице», — говорится в заявлении.

По словам Гладкова, сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние раненых. Власти Белгородской области, в свою очередь, постоянно поддерживают связь с российским министерством здравоохранения.

«В случае необходимости федеральные центры окажут всю необходимую помощь дополнительно или мы транспортируем наших раненых в московские клиники», — добавил губернатор.

Поселок Ракитное в Белгородской области подвергся атаке в ночь на 25 августа. Как рассказал Гладков, пятерых местных жителей спасти не удалось.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами