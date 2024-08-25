В Кемерове мигрант следил за подростками и пытался вломиться к ним в квартиру

В Кемерове сотрудники полиции разыскивают мужчину, который приставал к двум школьникам во дворе дома и более часа стучался к ним в квартиру, делая непристойные предложения. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел 24 августа, двое юношей возвращались домой, когда заметили, что за ними долгое время идет незнакомый мужчина азиатской внешности.

«Они шли домой, когда к ним начал приставать мужчина. Он говорил им комплименты, спрашивал, интересуются ли они мальчиками. Преследовал он их до самой квартиры, потом стал ломиться в дверь», — рассказала мать одного из подростков.

Злоумышленник около часа простоял под дверью, предлагал подросткам открыть и поговорить, юноши вызвали полицию. Незнакомец скрылся, натянув на лицо футболку, но попал на записи камер видеонаблюдения.

Личность злоумышленника устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские просят граждан, ставших очевидцами произошедшего, сообщить об этом в экстренные службы.

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