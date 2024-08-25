Дуров мог знать, что его разыскивают во Франции

Неназванный французский следователь рассказал французским СМИ, что основатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров знал, что его разыскивают во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Дуров собирался провести в Париже как минимум один вечер. В столице Франции у него был запланирован ужин.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее Анастасия Ивлеева поддержала Дурова.