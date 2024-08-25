В деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант

В рамках уголовного дела многодетной матери Юлии Логиновой и ее сообщницы Натальи Патоки о торговле младенцами установлена причастность еще одной жительницы Московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В сообщении уточнили, что новая, 13-я фигурантка дала признательные показания. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ей запрещено покидать Московский регион и общаться с другими обвиняемыми, отправлять и получать корреспонденцию, а также вести телефонные переговоры.

»Пономаревой Виктории Витальевне предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними людьми в составе организованной группы», — уточнил источник.

Причастность к преступлению подтвердили признательные показания подельницы, данные ЗАГС и заключения молекулярно-генетических экспертиз.

До этого стало известно, что следователи в рамках дела о торговле новорожденными детьми в Москве установили причастность еще пяти фигурантов.

Ранее в Москве осудили главу центра суррогатного материнства за торговлю детьми.