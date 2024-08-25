Стало известно, кто стоит за задержанием Дурова во Франции

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции произошло по запросу американских властей. К такому выводу пришла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России — большой риск», — написала она, уточнив, что Дурова арестовать могли «в любой момент».

Мизулина напомнила, что похожие ситуации по запросу США были и прежде. Она призналась, что подозревала неприкосновенность из-за «вероятного сотрудничества» с западными спецслужбами. Глава Лиги безопасного интернета заявила, что все, «видимо, несколько иначе».

До этого Мизулина предположила, что арест Дурова во Франции является продолжением санкционной политики США.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Ранее в МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.