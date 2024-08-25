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Путин заявил об усилиях по возрождению угледобычи в Донбассе

Путин: будет делаться все для возрождения в Донбассе угледобычи и металлургии

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Власти Российской Федерации намерены содействовать восстановлению угольной отрасли, металлургической промышленности и других направлений экономики в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении, приуроченном ко Дню шахтера, сообщает ТАСС.

«Мы помним великие заслуги шахтеров-первопроходцев Донбасса и будем делать все возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли», - сказал российский лидер.

Считается, что начало современного шахтного и горного строительства в России относится к 7 сентября (24 августа по юлианскому календарю) 1700 года. В этот день царь Петр I издал указ, который положил начало деятельности Приказа рудокопных дел. Именно при Петре I были открыты крупнейшие угольные месторождения страны - Донецкий и Кузнецкий бассейны, известные как Донбасс и Кузбасс.

До этого Россия нарастила экспорт энергетического угля морем на 27%, до 37,3 млн тонн. Прирост, как отмечается, обеспечили два фактора: увеличение спроса на товар со стороны Азии и Средиземноморья и снижение «курсовых» пошлин правительством РФ, отмечают аналитики.

Ранее Путин поздравил горняков с профессиональным праздником.

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