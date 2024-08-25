Путин поздравил горняков с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников угольной промышленности с профессиональным праздником. Видеообращение российского лидера опубликовал сайт Кремля.

«Эта отрасль одна из ключевых в экономике, в жизни в целом — это наши угольные бассейны от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и Юга России», — сказал глава государства.

По словам президента, особое место занимает Кузбасс, где добывается более половины всего сырья страны. Путин напомнил о великих заслугах шахтеров-первопроходцев Донбасса. Он обратил внимание, что поздравления сегодня принимают почти 150 тысяч горняков.

Российский лидер подчеркнул, что уголь всегда был, есть и «будет нужен», отрасль отличает большие перспективы развития.

В начале августа Путин поздравил железнодорожников с праздником. Глава государства указал на необходимость продолжать лучшие традиции, в том числе собственной инженерной школы, которую заложили еще в первой половине XIX века, при открытии Царскосельской железной дороги.

Ранее Путин поздравил вдову Солженицына с днем рождения.