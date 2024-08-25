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Юрист счел, что дело Дурова может стать прецедентным

Юрист Русяев: дело основателя Telegram Дурова может стать прецедентным

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Global Look Press

Дело основателя Telegram Павла Дурова может стать прецедентным в контексте ответственности создателей платформ за контент, который размещают их пользователи. Об этом заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, передает РИА Новости.

«Данное дело <…> поднимает важные вопросы», — отметил эксперт.

Среди них Русяев выделил баланс между свободой слова, правом на приватность и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху.

Юрист обратил внимание, что ситуация с задержанием Дурова пока развивается, и многое будет зависеть от решений французских властей. Кроме того, не последнюю роль сыграет реакция международного сообщества и правовая стратегия защиты Дурова.

По мнению Русяева, ситуация осложняется тем, что основатель Telegram является публичной фигурой. Созданный им мессенджер часто критикуется властями разных стран за недостаточную модерацию контента и отказ сотрудничать с правоохранительными органами.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Ранее в МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

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