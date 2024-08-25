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Адвокат рассказал, когда Павлу Дурову предъявят обвинения

Адвокат Бело: Дурову будут предъявлены обвинения после допроса у судьи

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Global Look Press

Обвинения в адрес арестованного в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова будут предъявлены после допроса у следственного судьи. Такое мнение выразил французский адвокат Фредерик Бело в интервью ТАСС.

«Следователи Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями, действующего при Таможенной службе, задержали Дурова. В ближайшее время он предстанет перед следственным судьей для возможного предъявления обвинений», - отметил юрист.

По словам Бело, обвинения Дурову могут быть предъявлены по подозрению в правонарушениях, связанных с терроризмом, наркотрафиком, отмыванием денег и мошенничеством.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в МИД рассказали о работе дипломатов по ситуации с Дуровым.

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Арест Павла Дурова во Франции
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