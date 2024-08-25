Илон Маск подшутил над будущим Европы после ареста Павла Дурова во Франции

Владелец соцсети X Илон Маск, комментируя арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, предположил, что в 2030 году в Европе будут репрессировать людей за лайки. Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X.

«POV: 2030 год в Европе — вас уничтожают за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск.

Также Илон Маск заявил, что задержание Дурова является «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее Ким Дотком назвал задержание Дурова посягательством на свободу слова.