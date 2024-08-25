Захарова заявила о возможном влиянии международных структур на дело Дурова

Международные профильные структуры могут потребовать освобождения арестованного в Париже основателя Telegram Павла Дурова, но могут и оставить этот вопрос без внимания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?» – заявила дипломат.

Захарова также напомнила, что в 2018 году группа из 26 НПО осудили решение российского суда заблокировать Telegram. Она отметила, что тогда у российских властей к мессенджеру были законные претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в МИД России заявили об усилиях в деле Дурова.